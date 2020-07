Fußball : Ratingen 04/19 testet Sonntag gegen Holzheim

hat neun Testspiele für 04/19 vereinbart: der Sportliche Leiter Frank Zilles. Foto: Blazy, Achim (abz)

Am Sonntag endet in Ratingen die Live-Fußball-Pause: Ratingen 04/19 empfängt um 15 Uhr im Sportpark den Landesligisten Holzheimer SG. Es ist das erste von neun Testspielen, die der Sportliche Leiter Frank Zilles bislang vereinbart hat. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie müssen die Spiele unter Einhaltung der Hygieneregeln stattfinden. Das bedeutet: Nicht mehr als 100 Zuschauer, ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen den Zuschauern ist einzuhalten, und alle Besucher müssen sich in einer Liste eintragen zwecks Rückverfolgung möglicher Infektionsketten. Da derzeit auch nicht mehr als 30 aktive Spieler erlaubt sind, müssen beide Teams mit einer Kadergröße von 15 Spielern auskommen.

Die Testspiele im Überblick: Sonntag, 12. Juli, 15 Uhr, Holzheimer SG (Landesliga)

Samstag, 18. Juli, 14 Uhr, Bergisch Gladbach (Regionalliga)

Sonntag, 26. Juli, 15 Uhr, Rather SV (Landesliga)

Mittwoch, 29. Juli, 19 Uhr, Wuppertaler SV (Regionalliga/Ort noch offen)

Samstag, 1. August, 14 Uhr, Holzwickeder SC (Oberliga)

Samstag, 8. August, 15 Uhr, Westfalia Herne (Oberliga)

Donnerstag, 13. August, 19.30 Uhr, Union Velbert (Landesliga)

Sonntag, 16. August, 15 Uhr, TSG Sprockhövel (Oberliga)

Sonntag, 23. August, 14 Uhr, TuS Ennepetal (Oberliga)



Heimspiele im Sportpark Ratingen (ehemals Keramag) fett gedruckt

