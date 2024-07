Premiere für den TV Ratingen TVR hat optimale Feldhockey-Bedingungen

In Ratingen sieht Jansen „viel Potenzial, man muss es nur ausschöpfen“. Die Defensive hat dem Keeper schon „echt gut gefallen, aber offensiv müssen wir ein bisschen mehr machen und insgesamt noch individuelle Qualität und mehr Breite reinbringen“. Infrastrukturell sei es für die Feldsaison mit der Anlage am Götschenbeck „optimal. Ich kenne den Hockeysport in Deutschland, und was wir hier haben, ist auf dem höchsten Level. Das sagen auch die Gegner“, betont Jansen. Nur die Zäune um das Spielfeld könnten etwas höher sein. Was die Hallensaison angeht, ist der TVR naturgemäß auf die städtischen Hallen angewiesen, deren Situation aufgrund der anhaltenden Sperrung am Europaring nicht einfach ist – vor allem, wenn man 230 Mitglieder unterbringen muss.