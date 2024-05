Leichtathletik und Laufcup Wetter-Mix bei der Breitscheider Nacht

Schnell bei der Auswertung und Übermittlung war das Triathlon Team Ratingen 08: Das hatte 22 Athleten an den Start gebracht und feierte mit ihnen zehn Podestplätze in den Altersklassen (AK)-Wertungen über diverse Strecken. AK-Siege gab es dabei über zehn Kilometer für Volker Rätsel in der Senioren M60 (46:31,71), über fünf Kilometer für Nick Frohnert in der U16 (21:04,36), Marina Konitzer in der W40 (24:31,90) und Carin Pautzke in der W60 (25:46,03) sowie im 2,5-Kilometer-Schülerlauf für Lotta Sowa in der U16 (12:05,36).