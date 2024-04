Trainerfrage in der Fußball-Bezirksliga Coach Hanna zieht es zurück zu den Ratinger A-Junioren

Ratingen/Heiligenhaus · In der Fußball-Bezirksliga steht eine Englische Woche an, die SSVg Heiligenhaus empfängt in Gruppe 2 den HSV Langenfeld. In Gruppe 1 ist die SG Benrath-Hassels zu Gast bei Ratingen 04/19 II, wo die Trainerfrage zur neuen Saison die Szene brennend interessiert.

Trainer Samir Hanna leistet gute Arbeit bei Ratingen 04/19 II, aber auch bei den A-Junioren. Foto: Ja/Blazy, Achim (abz)

Von Werner Möller