Kader des Regionalliga-Meisters Kapitän Tim Brazda bleibt bei den Ice Aliens

Der 29-jährige Rechtsschütze erzielte in der Hauptrunde der Vorsaison in 21 Spielen 53 Punkte (20 Tore/33 Assists) und war im dritten Finalspiel mit drei Treffern der Matchwinner. Seit 2017 spielt er nun ununterbrochen für die Ice Aliens. Cheftrainer Frank Gentges sagt: „Tim hat in den letzten beiden Jahren mit seinem Bruder ein geniales Paar gebildet. Beide waren für mich in dieser Zeit die besten Stürmer der Liga. Tim ist unser Kapitän, der auf dem Eis die Antwort gibt und oft den Unterschied ausgemacht hat. Dies hat auch das Finale deutlich gezeigt. Jetzt hoffe ich, dass auch Tobi sich noch dazu entscheidet, ein weiteres Jahr zu spielen, was im Moment aber leider nicht so ausschaut.“