Kader des Regionalliga-Meisters Lamers bleibt wichtiger Baustein der Ice Aliens

Mit dem 23-jährigen Toni Lamers können die Ratinger Ice Aliens einen weiteren Spieler bekannt geben, der in der kommenden Saison zum Kader des Meisters der Eishockey-Regionalliga gehören wird. Lamers hat eine starke Vorsaison gespielt und seinen Platz in der Reihe mit Max Bleyer und Malte Hodi gefunden. In der Hauptrunde gelangen ihm in 24 Partien 18 Tore und 26 Vorlagen. In den Play-Offs kamen noch zwei Tore und fünf Vorlagen hinzu – beide Treffer konnte er im zweiten Finalspiel in Dortmund zum 3:0-Sieg beisteuern.