Eishockey : Patrik Gogulla verlässt die Ice Aliens

Ratingen Der Kader des Ratinger Eishockey-Regionalligisten für die neue Saison nimmt in diesen Wochen konkrete Formen an. Etliche Akteure gaben ihre Zusage.

Die Ratinger Ice Aliens geben neue Verpflichtungen für die nächste Saison in der Eishockey-Regionalliga West bekannt. So geht Felix Wolter (28 Jahre) bei den Aliens bereits in seine dritte Saison. Den Sturmpartner von Maximilian Bleyer und Dennis Fischbuch warfen in der vergangenen Saison zwei Corona-Erkrankungen zurück, dennoch kam der Angreifer in 27 Begegnungen auf 35 Punkte. Wolter läuft weiterhin im Trikot mit der Nummer 10 auf.