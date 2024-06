Kaderplanung des Regionalliga-Meisters Stammkraft Oster bleibt im Tor der Ratinger Ice Aliens

Der Meister der Eishockey-Regionalliga hat eine weitere Säule halten können: Christoph Oster wird auch in der kommenden Saison das Tor der Ratinger Ice Aliens hüten. Insbesondere in den Play-Offs war Oster in der vergangenen Saison zur Hochform aufgelaufen und mit insgesamt sieben Shut-Outs in der Saison gerade in den letzten Spielen der Turm in der Schlacht und der sichere Rückhalt, der der Mannschaft die nötige Ruhe gab. Doch ein Karriereende kam für ihn trotz eines anstrengenden Berufs nicht infrage. So wurde er sich schnell mit den Ice Aliens einig, und in der Saison 2024/25 wird der 33-jährige Linksfänger wieder mit der Rückennummer eins auflaufen.