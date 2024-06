Zugang für den Regionalliga-Meister Ratinger Ice Aliens holen Stocker von Oberligist Hamm

In seiner Karriere hat Stocker, der sowohl Außenstürmer als auch Verteidiger spielen kann, drei Jahre in der DNL für die Düsseldorfer EG gespielt. In der Oberliga waren unter anderem die Moskitos Essen, der EHC Klostersee, Preussen Berlin, der EV Füssen, die Herforder Ice Dragons und die Hammer Eisbären seine Stationen. In Hamm erzielte Stocker zuletzt in 31 Partien vier Tore und legte zwei weitere Treffer auf.