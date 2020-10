Eishockey, Testspiele : Solingen sagt ab, Ice Aliens spielen nun gegen Essen

Aliens-Trainer Andrej Fuchs wartet auf Essen und Hamm. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Aufgrund der hohen Inzidenz im Bergischen hat der erste Testspielgegner des Eishockey-Regionalligisten Ratinger Ice Aliens, der EC Bergisch Land, für Freitag zurückgezogen. Stattdessen kommen die Moskitos Essen. Sonntag ist wie geplant Hamm zu Gast.

Gleich zwei Testspiele stehen für die Ratinger Ice Aliens an diesem Wochenende an. Das war schon länger geplant, allerdings hat sich nun ein Gegner des Eishockey-Regionalligisten geändert: Am Mittwoch sagte der EC Bergisch Land die für Freitagabend geplante Partie ab – wegen des hohen Inzidenzwertes in Solingen in der Coronavirus-Pandemie. „Das ist sehr bedauerlich aber natürlich auch nachvollziehbar“, schreiben die Aliens. Sie haben sich nach der Absage der Bergisch Raptors um einen alternativen Gegner für Freitag bemüht, was sich in der Kürze der Zeit als sehr schwierig darstellte. Letztendlich wurde mit den Moskitos Essen aber ein Kandidat gefunden, der ab 20 Uhr eine interessante Partie verspricht.

Die Absage der Solinger zeige, wie verantwortlich die Eishockeyvereine mit der jetzt herrschenden Situation umgehen, finden die Ratinger, die aber auch warnen: „Gleichzeitig lässt es erahnen, was im Laufe der kommenden Saison auf die Vereine und die Fans zukommen kann. Mit einer kurzfristigen Absage von Begegnungen aus den unterschiedlichsten Corona-Gründen wird immer zu rechnen sein.“

Was auch passieren kann: Als Folge der Coronavirus-Pandemie haben sich die Realstars aus Bergisch Gladbach dazu entschlossen, die erste Herrenmannschaft vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Damit ist die Gruppe B der Regionalliga West auf fünf Teilnehmer geschrumpft und das neue Konzept der Liga schon vor dem Beginn des Spielbetriebs gestört.

In dieser Situation bestätigt sich die Politik der Ice Aliens, was den Verkauf von Eintrittskarten betrifft. Die Verantwortlichen haben sich dazu entschlossen, den Online-Verkauf grundsätzlich frühestens am Mittwoch vor dem jeweiligen Spieltag zu starten. Gleichzeitig wird am selben Tag der Verkauf in der Geschäftsstelle angeboten. Dazu sind die Veröffentlichungen über die jeweiligen Öffnungszeiten zu beachten. Wie beim ersten Vorbereitungsspiel können Eintrittskarten seit Mittwoch online gekauft werden. Maximal stehen bis zu fünf Plätze zusammenhängend zur Verfügung. Zugang an den Spieltagen ist nur mit einer gültigen Eintrittskarte möglich, eine Abendkasse steht nicht zur Verfügung.

Die Ice Aliens haben ihr Hygienekonzept der aktuellen Corona-Schutzverordnung entsprechend angepasst und dem Gesundheitsamt vorgelegt. Alle betroffenen Stellen haben dem Konzept nicht widersprochen. So können die Begegnungen an diesem Wochenende vor bis zu 170 Zuschauern stattfinden. Die eigentlich zugelassene Zahl von 250 beinhaltet alle Personen, die sich während des Spiels in der Halle befinden, also auch die Spieler, Trainer und das Personal in allen Bereichen.