Lupe auf: Frank Zilles : „Ihr seid doch hier nicht im Kino!“

Ratingen Frank Zilles hat als neuer Trainer von Ratingen 04/19 sein erstes Spiel in der Fußball-Oberliga gewonnen, nach 0:1-Pausenrückstand gab es einen 3:1-Sieg beim ETB Schwarz-Weiß Essen. Taktisch setzte er auf ein 4-3-3-System, das bei Ballbesitz des Gegners zu einem kompakteren 4-5-1-System wurde. Es lohnt aber noch ein genauerer Blick auf den neuen Mann an der Seitenlinie.

Frank Zilles steht fast während des gesamten Spiels, nur ab und an setzt er sich auf die Bank, zieht die Lesebrille an und schaut auf Notizen. Ansonsten gibt er Anweisungen, fiebert mit, kommentiert auch mal eine Schiedsrichter-Entscheidung, aber nicht wild gestikulierend, sondern sachlich. Der Trainer sieht in Halbzeit eins, was funktioniert und was nicht, er spricht in der Pause die fehlende Aggressivität an. Bis dahin hatte die fast nur Tobias Peitz im Mittelfeld gezeigt, nach der Pause ist deutlich mehr davon zu sehen, es gibt auch Gelbe Karten für Yassin Merzagua und Maksim Dreßel, dem Zilles übrigens zu seinem Saisondebüt als Rechtsverteidiger verholfen und ihn in die Startelf beordert hat.