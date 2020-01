Aus den Vereinen : Heiligenhauser Bürger helfen der SSVg

Heiligenhaus Die Fußballer sind das Aushängeschild der SSVg Heiligenhaus, die aber noch mehr zu bieten hat: Als neue Abteilung ist Floorball dabei, um eine für Heimspiele nötige Bande finanzieren zu können, nahm der Verein erfolgreich an einer Aktion teil.

Denn es hat sich eine Floorball-Abteilung gegründet, die in kürzester Zeit auf fast 60 Mitglieder angewachsen ist, von denen mehr als 40 Kinder am Spielbetrieb in NRW teilnehmen. Bei dieser auch „Unihockey“ genannten Sportart wird in der Halle auf Turnschuhen mit Schläger und Plastikball auf zwei Tore gespielt, es ähnelt dem Eis- oder Rollhockey. Damit die Heiligenhauser auch Heimspiele austragen können, benötigte der Klub eine transportable Bande und wurde durch eine Internet-Aktion einer überregionalen Bank aufmerksam auf eine Förderung für Sportvereine. So gelang es der SSVg mithilfe der Heiligenhauser Bürger, die mehr als 4000 Stimmen abgaben, bei dieser Aktion Platz fünf von mehr als 400 Teilnehmern zu erreichen und so eine Spende in Höhe von 5000 Euro zu erhalten – die zum großen Teil in die benötigte Bande gesteckt wurde. So können in der Halle des Immanuel-Kant-Gymnasiums am Wochenende 15./16. Februar Heimspiele ausgerichtet werden.