Golf : Sieg und zweiter Platz für Höseler Golf-Talente

Der Deutsche Golf Verband (DGV) hat auf die Ausfälle von Ligen und Meisterschaften aufgrund der Coronavirus-Pandemie reagiert und für die Jugendlichen eine „Youth Challenge“ ins Lebens gerufen. In dieser waren auch zwei Akteure des GC Hösel aktiv: Julian Kiessling in der Altersklasse (AK) 14 und Tim Bertenbreiter in der AK 18.