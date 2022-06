Golf : Oberbeck führt U14 des Düsseldorfer GC aufs Podium

Leo Oberbeck holte den dritten Titel in Folge. Foto: DGC

Ratingen Der Golfclub vom Rommeljansweg richtet an diesem Wochenende die Regio-Meisterschaft der Jungen aus und überzeugte bereits bei der NRW-Meisterschaft mit einem Medaillen-Trio. Für ein Highlight sorgt aber eine Höselerin.

Der Düsseldorfer GC (DGC) ist an diesem Wochenende Gastgeber für das Regionalfinale der Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jungen. In den Altersklassen (AK) bis 14, bis 16 und bis 18 Jahren spielen die besten Teams aus Nordrhein-Westfalen aus, wer sich für die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften der Jugend Ende August qualifiziert. Jeweils die besten drei der sechsköpfigen Mannschaften schaffen den Sprung, alle spielen am Samstag zwei Vierer und zwei Einzel. Am Finalsonntag steht noch eine Runde mit sechs Einzelzählspielen je Team auf dem Spielplan.

Die Nachwuchsmannschaften des amtierenden Deutschen Mannschaftsmeisters und Erstligisten GC Hubbelrath sind sowohl in der AK 18 als auch in der AK 16 am Start. Gleiches gilt für den Nachwuchs des Erstligisten Marienburger GC. Der GC Hösel, der bei den Herren ebenfalls in der 1. Bundesliga spielt, ist sogar in allen drei Altersklassen mit einer Mannschaft vertreten. Gastgeber Düsseldorfer GC schickt in der AK 14 und der AK 18 jeweils ein Team ins Rennen. Der Eintritt ist an beiden Turniertagen frei.

Grund zur Freude hatte der DGC bereits mit seinem Nachwuchs: Bei den Einzel-NRW-Meisterschaften der AK 14 in Dortmund gingen Gold, Silber und Bronze an den Klub vom Rommeljansweg. Titelverteidiger Leo Oberbeck gewann erneut, nachdem er auch schon die beiden Qualifikationsturniere in diesem Jahr siegreich bestritten hatte, und machte so seinen dritten NRW-Titel in Folge perfekt. Er gewann mit insgesamt 151 Schlägen vor seinen Teamkollegen Luis Gudden (156) und Lauro Merten (162).

Bei den gleichaltrigen Mädchen schaffte es eine Ratingerin aufs Podest: Tamina Schlich vom GC Hösel musste sich mit 166 Schlägen nur hauchdünn der Siegerin Theresa Fecke vom GC Paderborner Land geschlagen geben, die mit 165 Schlägen ins Ziel kam. Vizemeisterin Schlich durfte aber den eindrucksvollsten Schlag des gesamten Turniers für sich verbuchen: Auf Bahn 8 gelang ihr ein Hole-in-one, also das Versenken des Balles beim allerersten Schlag. Da die Mädchen von Tee 10 gestartet waren, war dies die 17. Bahn für die Höselerin. Durch ihren Wahnsinnstreffer euphorisiert, legte Schlich gleich noch ein Birdie, also einen Schlag unter Par, auf ihrer 18. Bahn nach. Ein solches Finish ist nicht nur für die AK 14 eine sehr außergewöhnliche Leistung.

(RP/ame)