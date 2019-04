Golf : Düsseldorfer GC sucht das nächste Golf-Talent

Ratingen Neue Mitglieder gesucht: Der Ratinger Golf-Verein veranstaltet am 27. April einen Golferlebnistag für Familien und den Nachwuchs.

Die Jugend- und Nachwuchsförderung ist ein elementarer Teil der Philosophie des Düsseldorfer Golf-Club. Daher richtet sich der Erlebnistag an die ganz Kleinen: „Wir wollen natürlich auch Kindergartenkinder und Grundschüler beim Erlebnistag antreffen und ihnen zeigen, wie schön dieser Sport im Freiem, in der Natur, ist“, sagt Dix und hofft auf weiteren Zuwachs im Nachwuchsbereich. Auch der Kostenfaktor für das Equipment könnte dem DGC in die Karten spielen: „Für Golfanfänger sind die Kosten wesentlich günstiger als es in anderen Breitensportarten, wie Hockey oder Handball der Fall ist“.

Doch neben der Gewinnung weiterer potenzieller Golftalente hat der 1961 gegründete Golfclub auch für das Jahr 2019 ambitionierte Ziele: Im Seniorenbereich kämpfen die Damen in der kommenden Saison um den Aufstieg in die erste Bundesliga. Für die Regionalliga-Herren geht es in dieser Spielzeit um den Wiederaufstieg in die zweite Liga, nachdem die Golfer im Sommer abgestiegen sind. Als Jugendwart hofft Oliver Dix natürlich auf eine ähnlich-erfolgreiche Spielzeit wie im vergangenen Jahr: „Wir waren im letzten Jahr mit zwei Jugendteams bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften vertreten. Da wollen wir wieder hin. Außerdem hoffen wir, dass unsere Nachwuchs-Nationalspieler auch in den kommenden Jahren erfolgreich sind und international für Furore sorgen können“. Und vielleicht taucht am 27. April der nächste Golfstar von Morgen am Rommeljansweg auf.