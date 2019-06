Golf : Doppelter Heimspieltag beim GC Hösel

Die Herrenmannschaft des GC Hösel geht von Rang zwei in den Heimspieltag. Foto: rp/GCH

Ratingen Die Bundesliga-Golfteams des Vereins treten am Samstag und Sonntag auf der eigenen Anlage an.

Der GC Hösel schickt sich an, seinen Erfolg aus dem Vorjahr zu bestätigen. Die Männer des Golf-Vereins, in der abgelaufenen Saison Dritter in der Ersten Bundesliga, gehen aktuell von Rang zwei in den Heimspieltag am Samstag und Sonntag, die Frauen sind aktuell sogar geteilter Spitzenreiter. Für beide Teams geht es um eine Teilnahme am Final Four: Dort wird am zweiten Augustwochenende im Hamburg der Deutsche Meister ermittelt.

Die Höseler Herrenmannschaft kommt als Tabellenzweiter auf die eigene Anlage. „Wir sind wieder mit dem Ziel Klassenerhalt in die Saison gegangen. Dass es jetzt an den ersten beiden Spieltagen schon gut gelaufen ist, freut uns sehr. Die Jungs trainieren professionell und haben viel gelernt. Darüber schweißt Erfolg zusammen und dieser Zusammenhalt zeichnet die Mannschaft aus. Dass wir jetzt schon sieben Punkte auf dem Konto haben und jetzt zu Hause auftreten und vielleicht auf einem der vorderen Plätze landen können, macht mich optimistisch“ resumiert Captain Markus Eirund. Auch Trainer Christian Niesing ist mit der Leistung und der Einstellung bisher sehr zufrieden: „Auffällig ist, dass wir durch unseren ausgeglichenen Kader viele Spieler einsetzen können.“

Die Ligatabelle spricht für große Spannung. Auf Platz eins liegt Frankfurt mit zehn Punkten. Der GC Hösel ist mit sieben Punkten auf Platz zwei, gleichauf mit Hubbelrath. Der GC Berlin Wannsee und er GC Marienburg liegen mit jeweils drei Punkten auf dem geteilten vierten Platz.

Auch das Damenteam des GCH geht aus einer guten Position in den dritten Spieltag. Besonders spannend wird es zwischen den führenden Teams und direkten Nachbarn – dem Düsseldorfer GC und dem GC Hösel. Mit jeweils neun Punkten führen sie die Tabelle an und haben drei Punkte Vorsprung auf den Drittplatzierten GC Bergisch Land. Dahinter folgen der Kölner GC mit vier Punkten und der GC Mülheim an der Ruhr mit zwei Punkten.

Das Team hatte vier Wochen Zeit, um sich optimal auf die zu erwartenden Gegebenheiten vorzubereiten. „Die Atmosphäre am Sonntag wird uns fordern – wir haben zum ersten Mal einen Doppelspieltag mit den Herren. Aber wir sind gut darauf vorbereitet“, sagt Trainerin Melanie Niesing.

Lina Settelmayer muss als College-Athletin noch ihren Verpflichtungen in den USA nachkommen und steht erst am vierten Spieltag im Juli wieder zur Verfügung. Dafür tritt Nina Birken als neue Vize-Europameisterin der Mid-Amateure an. Das Team versucht nun, auf diesem sensationellen Erfolg aufzubauen und sich den Heimvorteil zu Nutze zu machen.

Die Herren starten am Samstag ab 9 und am Sonntag ab 8 Uhr. Die Damenkonkurrenz wird an einem Tag ausgetragen, die Damen starten am Sonntag um 8.20 und ab 14.15 Uhr. Tribünen sind auf dem Nordplatz an Tee 10 und Tee 12 aufgebaut.