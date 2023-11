Für die Vereine DKV tauscht aus, Sportvereine profitieren

Bei den Komponenten handelt es sich um zwar gebrauchtes, aber noch hochmodernes IT-Equipment, das bei DKV Mobility turnusmäßig ausgetauscht wird, und nun bei allen 70 Vereinen, die im SSV organisiert sind, zum Einsatz kommen kann. Der SSV-Vorsitzende Michael Schneider hat die Spende am Hauptsitz von DKV Mobility auf der Balcke-Dürr-Allee mit seinem Vorstandskollegen Udo Middendorf vom TuS 08 Lintorf in Empfang genommen und ist nun bereit, die Anfragen der Vereine zu erfüllen. Neben den Lintorfern haben schon der TV Ratingen und Ratingen 04/19 Interesse bekundet, der SSV schreibt alle Klubs noch per E-Mail an und informiert sie.