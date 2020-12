Serie Urgesteine im Ratinger Sport, Teil 6 : Ein Vereinsjuwel, auch von daheim aus

Serie Hösel In unserer Serie widmen wir uns Sportlern, die das Gros ihrer Karriere bei einem einzigen Verein Ratingens verbracht haben. Heute: Dirk Kiontke vom SV Hösel, der trotz Erkrankung seinen Klub weiterhin voll unterstützt.

Und dann kommt riesige Begeisterung in Kiontke auf, wie diese Deals in der Regel abgingen. „Treffpunkt waren oft die Kneipen in der Ratinger Innenstadt“, erzählt er. „Dann haben wir uns was Gutes gegönnt, und gegen Mitternacht war alles in trockenen Tüchern.“ Kiontke hat auch aktiv Fußball gespielt, in der Jugend als Heiligenhauser Junge bei TVD Velbert. „Ich war dünn, und schnell“, erinnert er sich. „So konnte ich über die rechte Außenbahn viel bewegen. Aber zwei Fußbrüche ließen schon früh kein Fußballspielen mehr zu.“ Dann traf er 1988 in einer Heiligenhauser Kneipe den damaligen Höseler Spieler Uwe Darkow. Der nahm ihn mit an den Neuhaus, und der damalige Vereinsboss Detlef Zimmermann erkannte umgehend, welch ein Vereinsjuwel da auf der Matte stand. Peter von Hamm, damals auch Vorstandsmitglied und heute Inhaber der Höseler Kneipe „Boltenburg“, zeigte ihm, was im Verein so abgeht.