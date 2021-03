Erste Lockerungen : Ratingen 04/19 öffnet ab heute für Jugendfußballer

Ratingen Die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW erlaubt nun Training für bis zu 20 Kindern unter 14 Jahren. Fußball-Oberligist Ratingen 04/19 erklärt die Regeln seines Hygienekonzeptes.

Die Maßnahmen der Ratinger für die aktuelle Lockerung: Auf jeder der vier Platzhälften dürfen sich nicht mehr als die zulässigen 20 Personen aufhalten – daher werden die Trainingszeiten entzerrt. Es sollen sich so wenig Eltern wie möglich auf der Anlage aufhalten, auf der eine generelle Maskenpflicht gilt, auch auf den Sitz- und Stehplätzen. Für das Betreten und Verlassen den Geländes hat 04/19 eine feste Zuwegung eingerichtet, am Eingang steht eine Hygienestation, an der die Hände vor dem Zutritt desinfiziert werden müssen. Zwischen Personengruppen, auch einzelnen Mannschaften, ist ein Abstand von fünf Metern zu wahren. Es werden keine zusätzlichen Trainingszeiten angesetzt, am Wochenende ist die Anlage geschlossen – über Ausnahmen entscheidet die Jugendleitung, die die Platzbelegung verwaltet. Diese vergibt auch Termine für Individualtraining für Fußballer ab 15 Jahren.