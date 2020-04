Handball : Die Zukunft der Handball-Zukunft

Ratingen Die Jugend-Kooperation zwischen dem TV Ratingen und dem TuS 08 Lintorf endet, die meisten Spieler wird es nach Lintorf ziehen. Der TVR sucht einen neuen Partner.

Aber aller Jubel am Europaring hat in diesen handballlosen Tagen seine Grenzen. Denn zahlreiche Spieler dieser A-Jugend wechseln nun zum TuS Lintorf II. Dessen Aufstieg in die Verbandsliga, auch wenn er ebenfalls noch auf seine endgültige Bestätigung wartet, war wohl der Grund zum Wechsel. „Das ist richtig bitter für uns“, sagt TVR-Trainer Jörg Schomburg. „Jeder Handballfan in Ratingen weiß genau, dass wir unsere erste Mannschaft irgendwann verjüngen müssen. Auch möglichst bald. Wir können allen Nachwuchsspielern Mannschaften von der Bezirksliga aufwärts bis in die Verbandsliga anbieten. Sie würden also ganz behutsam für größere Aufgaben aufgebaut. Aber nun wünschen wir allen, die uns verlassen werden, viel Glück im neuen Umfeld. Wenn sie sich dort nicht wohlfühlen sollten, unsere Tore stehen ihnen jederzeit offen.“ Namen wollte der 37 Jahre alte Lehrer, er arbeitet in Lintorf, nicht nennen. Dazu Handballchef Marcus Otten: „Noch haben wir keine Bestätigung, wer uns verlassen wird. Deshalb werden keine Namen genannt. Auch wenn es uns schmerzt, wir akzeptieren den Wunsch der Spieler, künftig in Lintorf zu spielen, und werden auch weiterhin die Kontakte aufrechthalten.“