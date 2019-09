Handball : TV-Frauen enttäuschen, die Jugend gewinnt

Ratingen Lange hielten die Ratingerinnen beim Bergischen HC gut mit, doch am Ende brachen sie völlig ein. Einen Kantersieg feierten die A-Jugendlichen des TV in der Regionalliga, auch die Reserve in der Oberliga war erfolgreich.

Die Handballerinnen des TV Ratingen haben im Verbandsliga-Gastspiel beim Bergischen HC krass enttäuscht. Bis tief in die zweite Hälfte hielten sie mit, es stand 21:21, und dann ging nichts mehr. Die Gastgeberinnen gewannen 31:23 und sind nun Tabellenführer. "Warum sich meine Mannschaft in der Endphase diese Auszeit genommen hat, begreife ich nicht", sagte dazu Ratingens Trainer Rudi Lichius. Verena Meschig und Nina Orth waren seine besten Werferinnen.

Ein Kantersieg gelang der A-Jugend des TV Ratingen am zweiten Regionalliga-Spieltag. Die Schützlinge von Trainer Ralf Trimborn bezwangen im ersten Heimspiel den MTV Köln sensationell 35:16 (15:7). Mit je sieben Toren waren Thierry Greday und Ben-Luka Kleinrahm die besten Werfer. Je sechsmal trafen Silas Müskens und Tim Schoppe. Da herrschte natürlich riesige Begeisterung am Europaring. Betreuer Andreas Boes sagte: "Wir begannen etwas nervös, es war schließlich der erste Auftritt vor heimischem Publikum, aber nach dem 2:2 lief alles rund." Ganz stark agierte dabei Torwart Max Zeidler.

Erfolgreich war auch die "A II" des Turnvereins. Sie bestritt das Vorspiel und bezwang die HSG Velbert/ Heiligenhaus 28:25. Luca Remitschka war der beste Werfer. Mit 2:2 Punkten belegen die Ratinger in der Oberliga Platz sechs.

(wm)