Leichtathletik Fünf Kilometer war die Lieblings-Distanz

Rachid Soufi scheint die Laufstrecken in Ratingen zu mögen: Anfang des Jahres war der Athlet noch Sieger des Neujahrslaufes des ASC Ratingen West in der Ratinger City geworden, damals noch als Düsseldorfer auf der Suche nach einem neuen Verein. Am Sonntag gewann Soufi dann als Starter des ASV Duisburg auch die ebenfalls zehn Kilometer lange Distanz beim Lintorfer Citylauf des TuS 08 Lintorf und des Angerland Lauftreff Lintorf – in 31:57 Minuten. Damit knackte er nicht nur als Einziger die 32-Minuten-Marke, sondern blieb auch unter seiner Siegerzeit des Neujahrslaufes (32:05).