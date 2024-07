Schritt zur Professionalisierung Erfahrung aus der Regionalliga für Ratingen 04/19

Genauso definiert das auch Czoske: „Ich sehe mich als Teamspieler – da ist man nur so gut wie seine Mitstreiter. Die handelnden Personen haben in den letzten Jahren hier hervorragende Arbeit geleistet, und ich freue mich darauf, dieses Team unterstützen zu dürfen, ohne das Rad neu erfinden zu müssen.“ Gleichwohl, betont Czoske, sehe er durchaus Möglichkeiten, neue Ideen einzubringen: „Ich möchte den Vorstand entlasten und ihm Freiräume schaffen, damit er auch perspektivisch denken kann. Denn wenn die Jungs letzte Saison den Sprung in die Regionalliga geschafft hätten, wäre es sehr, sehr schwierig gewesen mit so wenig Zeit für die Vorbereitung, die ganzen Anforderungen des WDFV und des Sportlichen zu erfüllen.“ Mit Czoskes Einstig kann 04/19 davon einen Punkt abhaken.