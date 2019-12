Handball : SG-Reserve und TVR sind siegessicher

Marc Steppke (mitte) kommt zu den Heimspielen der SG-Reserve und wird daher auch im Derby gegen den TV Ratingen auflaufen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Form der beiden Kontrahenten läuft gegensätzlich, die grün-weißen Handballer scheinen deshalb der Favorit zu sein. Davon wollen die Gastgeber allerdings nichts wissen – sie haben einen starken Kader beisammen.

Der TV Ratingen ist der klare Favorit im Handball-Verbandsliga-Derby am Samstag bei der SG Ratingen II (15.30 Uhr, Gothaer Straße). Denn die letzten Resultate der Grün-Weißen vom Europaring sind beachtlich. Sieben Punkte wurden aus den letzten vier Spielen eingefahren, eine ordentlich Mittelfeld-Position dadurch erkämpft (Platz sieben), und die SG-Reserve befindet sich auf Talfahrt. Die vier Niederlagen zuletzt bedeuten nur noch Platz acht. Aber Hendrik Jaensch, der SG-Co-Trainer, der lächelt, wenn seine Truppe in die Außenseiterrolle geschoben wird: „Es ist ein Derby, da ist jedes Resultat möglich. Wir können eine starke Truppe aufbieten. Wir gewinnen! Anschließend geht es in die Düsseldorfer Altstadt, unsere Weihnachtsfeier steht an, und nur mit zwei Punkten im Gepäck kann zünftig gefeiert werden.“

Auch Rene Osterwind, der SG-Reserve-Chefcoach, ist bestens gelaunt, wenn man ihn auf das Match gegen seinen Ex-Verein anspricht. Schließlich war er dort von der E- bis zur B-Jugend aktiv. „Es stehen sich zwei Teams auf Augenhöhe gegenüber“, sagt der 37-Jährige. „Die Tagesform entscheidet. Wir können jedenfalls eine erhebliche bessere Mannschaft aufbieten als zuletzt in Überruhr.“ In Tim Zeidler und Marc Steppke hat er zwei Linkshänder dabei, und dann besteht die Hoffnung, dass Timo Schmitz mit aufläuft. Nicht dabei ist Marcel Müller. Er will bis Mitte Januar total pausieren, sein lädiertes Knie verträgt gegenwärtig keine Belastungen.