Handball, Kreisklasse : Der TV Tiefenbroich erfreut wieder die Fans „im Dorf“

Der 31-jährige Spielertrainer Christoph Bruckner hat den TV Tiefenbroich erkennbar weiterentwickelt. Foto: Achim Blazy (abz)

Serie Tiefenbroich Der Handball befindet sich in der Winterpause, die je nach Verlauf der Pandemie auch länger dauern kann. Zeit für eine Zwischenbilanz der Angerländer Vereine. Im dritten Teil geht es um den TV Tiefenbroich in der Kreisklasse, in der an diesem Samstag ein Spiel geplant ist.

In dieser Handballsaison will der TV Tiefenbroich es wissen. Nach ewigen Jahren in der Kreisklasse will der Traditionsklub, der einst in den fünfziger Jahren als Feldhandball-Oberligist Ratingens stärkste Handballmannschaft stellte, raus aus der tiefsten Liga. Wo es natürlich keine Absteiger gibt und wo in der Regel nur Hobbysportler mit der Kugel rumwerfen. Am Samstag, 8. Januar, spielen die Tiefenbroicher beim TV Angermund III. Anwurf in der Walter-Rettinghausen-Halle ist um 16 Uhr. Das viertletzte Punktspiel, in dem der TVT eigentlich Heimrecht hätte. Aber es gibt Hallenprobleme, und deshalb wird am Freiheitshagen gespielt. Ebenso zum Saisonausklang, beim Rückspiel am 19. Februar.

Aber ob dann wegen Corona überhaupt noch gespielt wird, zumindest in den Kreisklassen, steht in den Sternen. Denn am 10. Januar wird entschieden über Sein und Nichtsein. Auch, wie es weitergehen soll in den beiden Düsseldorfer Kreisklassen in Sachen Aufstieg. Gedacht ist an eine Playoff-Runde. „Genaues wissen wir aber noch nicht“, sagt Spielertrainer Christoph Bruckner. Es ist für den 31-Jährigen seine zweite Saison beim TVT. Aber erst einmal hofft er, dass nach dem Match in Angermund auch die letzten drei Spiele über die Bühne gehen.

Die Hildener AT, der Tabellenführer (13:3 Punkte), gegen den beide Spiele klar verloren gingen, scheint übermächtig. So konzentrieren sich die Tiefenbroicher ganz auf Platz zwei. Noch steht dort die SG Monheim II, dort wird am 30. Januar laut Plan gespielt, aber diese Aufgabe scheint lösbar. Das Heimspiel wurde 42:33 gewonnen, es war mehr ein netter Sonntags-Spaziergang. Auf jeden Fall ist es spannend, was in dieser Liga, sollte sie zu Ende gespielt werden, so abgeht.

Bruckner stammt aus dem Kasseler Raum, der Beruf verschlug den Personal-Referenten einst nach Ratingen. Er hat die Rot-Weißen jedenfalls mächtig weiterentwickelt. Nach jahrelangem grauen Mittelmaß in dieser tristen Kreisklasse jetzt ganz oben dabei zu sein, das erfreut „im Dorf“ alle Handballfans. Viele von ihnen erinnern sich immer noch an die großen Feldhandball-Zeiten am Gratenpoet. Dort, wo heute das Flüchtlingsheim steht, wurden die Heimspiele bestritten.