Handball: Der TV Ratingen glänzt gegen eine ratlose Panther-Reserve

RATINGEN Eine runde Partie gelang dem Gastgeber aus Ratingen gegen die Gäste aus Wermelskirchen. Nächte Woche geht es zur Unitas-Reserve nach Haan.

Das Verbandsliga-Heimspiel vom TV Ratingen gegen die Bergischen Panther II war absolute Extraklasse. Die Gastgeber zeigten, wozu sie an einem guten Tag fähig sind: Sie spielten den Tabellendritten mit einer begeisternden Vorstellung 27:17 (13:9) an die Wand und die Fans bedankten sich mit einer Stimmung, die es in dieser Liga so wohl nur am Europaring gibt. Dort stimmte einfach alles.