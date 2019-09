Handball : Metelmann fehlt dem TVR mehrere Wochen

Ratingen Der wurfgewaltige Linkshänder Moritz Metelmann ist beim TV Ratingen weder offensiv noch defensiv zu ersetzen, doch nun nimmt ihn eine Knöchelverletzung für einige Zeit aus dem Spiel. Ohne ihn geht es zum Turnerbund Solingen, der Verlierer hängt erst einmal unten drin.

Am Samstagabend geht es zum TB Solingen in die August-Dicke-Schule (19.30 Uhr). Auch die Bergischen sind mit einer Niederlage gestartet, 26:29 bei Geheimfavorit SG Überruhr. Der Verlierer hängt jedenfalls erst einmal tief unten drin. „Deshalb müssen wir die Punkte mitnehmen, einen Fehlstart haben wir wirklich nicht eingeplant“, so Schweinsberg. „Aber in Solingen haben wir in den letzten Jahren nie gut abgeschnitten. Wir müssen einfach einen ganz anderen Handball spielen als zuletzt gegen Wülfrath.“ Es fehlen weiter die Urlauber Tristan Beckmann und Florian Heimes.