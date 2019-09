Handball : Drei Landesligisten holen insgesamt nur einen Punkt

Ratingen/Angermund Der TV Ratingen II muss weiter auf seinen ersten Saisonsieg in der Landesliga warten: In Saarn ist es trotz Führung nicht so weit. Ebenfalls einen Vorsprung verspielt der personell gebeutelte TV Angermund II zu Hause gegen Cronenberg. Gar nicht antreten musste der TuS Lintorf II, das Spiel bei der HSG Neuss III wurde verlegt.

Beim Verbandsliga-Absteiger VfR Saarn hielt der TV Ratingen II bis tief in die zweite Hälfte bestens mit, lag beim Wechsel 13:12 vorne und später 14:12, da hatte Peter Remke eingeworfen. Aber die Landesliga-Punkte blieben in Mülheim. Saarn holte mit 27:21 den ersten Sieg. Darauf müssen die Ratinger noch warten. Am Samstag, schon um 15.30 Uhr, kommt die HSG Gerresheim an den Europaring, dann werden die ersten Punkte erhofft. "Wir haben bis tief in die zweite Hälfte ein gutes Spiel gemacht", sagte Trainer Stefan Oberwinster zum Match in Saarn. "Aber dafür hat sich die Mannschaft durch die schwache Schlussphase einfach nicht belohnt. Bis zur 48 Minute, bei knappem 18:20-Rückstand, war alles offen. Diesen Einbruch am Ende hatte wohl niemand bei uns erwartet." Die Bestnote verdiente sich Torwart Sebastian Götze, der eine ganz starke erste Hälfte ablieferte. Auch Jonas Oberwinster wusste am linken Flügel zu gefallen.

TV Ratingen II: Götze - Schäper 1, Schmidt, Bertram, Zietz, Björn Jochems 4, Friedrichs 3, Remke 3, Philipp Jochems, Lohrenz 3, Demming, Fuck, Oberwinster 8.

Mit einer 19:17-Führung ging der TV Angermund II im Landesliga-Heimspiel gegen die TG Cronenberg in den Endspurt. Da schwächelten die Gastgeber, die Cronenberger schlugen noch zweimal zu und nahmen beim 19:19, dem Endstand, einen Zähler mit. "Da haben wir geglaubt, die Punkte sind schon eingefahren", sagte Spielertrainer Peter Mentzen, der Lehrer aus Lintorf. Die Führung wechselte ständig, zur Pause lagen die Gastgeber 8:12 zurück. Nach 40 Minuten waren sie wieder dran, dann wechselte die Führung, und so war es insgesamt ein gerechtes Ergebnis. Das Verletzungspech im Verein ist endlos groß. Jetzt fällt für die Reserve auch noch Lars Brümmer aus, der sich, wie sich später herausstellte, vergangenen Samstag in Lintorf die Wurfhand gebrochen hat. Das Heimspiel seines TVA freilich verfolgte der Heimkehrer und Abwehr-Spezialist, der zuletzt beim SV Kettwig gespielt hatte, mit viel Leidenschaft. "Es war mehr drin als dieser eine Punkt'", sagte er nach dem Abpfiff. Es fehlten zudem die Urlauber Benny Axning und Martin Jansen. Gute Leistungen zeigten Yannik Syperek auf Linksaußen und in der Mitte Christoph Clodt.

TV Angermund II: Bartmann, van Högen - Oliver Mentzen 5, Peter Mentzen 3, Vonscheidt, Kazubek 1, Syperek 3, Clodt 2, Averdick, Stefke, Kessel 3, Mommers 2.

Das Auswärtsspiel des TuS Lintorf II bei der HSG Neuss III ist verlegt. Die Neusser baten darum und Lintorfs Trainer Ralf Trimborn willigte ein. Neuer Termin ist der 24. November.

