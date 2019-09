Handball : Beim TV Angermund ist noch Geduld gefragt

Angermund In der Handball-Oberliga hat der TVA viele Ausfälle zu verkraften und muss sich eventuell bei der Reserve bedienen. Am Samstag kommt Regionalliga-Absteiger Adler Königshof mit dem ehemaligen Ratinger Drittliga-Spieler Sebastian Bartmann.

Für Wolfgang Richter, den Handball-Chef des TV Angermund, steht längst fest, dass sein TVA in der Oberliga mit der stärksten Mannschaft seit 20 Jahren ins Rennen geht. „Die fünf, die gekommen sind“, sagt der 60-jährige Teamleiter der Jugendhilfe in Kalkum, „sind alle eine Verstärkung. Aber dieses Verletzungspech in der Vorbereitung ist nicht zu begreifen. Es kann durchaus noch dauern, bis wir die Form erreichen, die erwartet wird.“ Sein Sohn Uli, bis zu diesem Sommer der Trainer, half mit bei der Suche nach Verstärkungen, Andreas Franken musste in der Regel nur noch die Unterschriften leisten. Uli Richter übernahm im Sommer den Trainer-Job beim Liga-Konkurrenten HSG Neuss/Düsseldorf II, er ist inzwischen von Duisburg nach Kaiserswerth umgezogen und auch weiter im TVA-Vorstand tätig.