Fußball, Kreisliga A : Dieses Derby gab es 15 Jahre nicht mehr

15 Jahre ist das her: Daheim gewannen die Tiefenbroicher Paolo Costa und Kapitän David Ziegler gegen Martin Rosinski (von links) und den SV Hösel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen/Heiligenhaus Am Sonntag empfängt der SV Hösel um 15.30 Uhr den ASV Tiefenbroich, es ist für beide ein wichtiges Spiel in der Fußball-Kreisliga A. Rot-Weiß Lintorf ist spielfrei, die SSVg Heiligenhaus empfängt als Spitzenreiter das Schlusslicht.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Werner Möller

Wenn man David Ziegler, das Vorstandsmitglied des ASV Tiefenbroich, auf das Lokalderby der Fußball-Kreisliga A am Sonntag (15.30 Uhr) beim SV Hösel anspricht, dann gerät der frühere Stürmer sofort ins Schwärmen. „Als wir das letzte Mal gegen die Höseler gespielt haben, das ist 15 Jahre her, da war ich noch aktiv dabei. Daheim haben wir gewonnen und dann in Hösel 1:1 gespielt. Hösel ist dadurch aufgestiegen, wir hatten als Tabellenzweiter das Nachsehen. Ich vergesse das nie.“

So stark also waren einst seine Tiefenbroicher. Da wollen sie auch wieder hin, aber die letzten Resultate ließen arg zu wünschen übrig. Denn die jüngsten vier Spiele brachten nur noch einen kümmerlichen Punkt, und nun heißt es, nicht in die Abstiegszone zu geraten. Derzeit wird Platz 14 belegt, und sollte es fünf Absteiger geben, damit ist jedenfalls fest zu rechnen, ist es nur noch ein Punkt bis zum Keller.

Der SV Hösel, davon sollte man ausgehen, organisiert es wieder, dass eine „Krachschlägertruppe“ die „Erste“ unterstützt. Denn die unteren Mannschaften des SVH spielen schon um 13 Uhr. Die Reserve, die eine Klasse tiefer im Titelkampf voll dabei ist, erwartet den TV Kalkum-Wittaer II, und die „Dritte“ muss nach Wittlaer. Zeitlich passt es also, dass die Akteure für unglaubliche Stimmung sorgen werden. Und Krawalle oder sonstige Dinge, die nicht auf den Fußballplatz gehören, die sind bei diesen fußballbegeisterten Jungs völlig ausgeschlossen. Hösels Trainer Benny Schröder freut sich jedenfalls schon auf diese blau-weißen Jungs am Spielfeldrand: „Wir können jede Unterstützung bestens gebrauchen. Das wird ja nicht einfach gegen Tiefenbroich. Das war es nie, wie mir geschildert wurde.“

Seine Höseler haben eine starke Heimbilanz. Die vier Partien am Neuhaus brachten stolze zehn Punkte, zudem wurden 17 Tore geschossen. Aber auswärts haperte es, und deshalb steht der SVH nur auf Platz sieben. Fünf Punkte Rückstand sind es bis zur Spitze. Der Erfolgsdruck besteht damit auf beiden Seiten. Denn wenn die Höseler patzen, können sie sich die Saison fast schon abschminken in Sachen Meistertitel. Die SG Benrath-Hassels und der CfR Links, die beiden ganz oben stehenden Top-Favoriten, sie sind noch unbesiegt, haben dann wohl einen lästigen Verfolger weniger. Die beiden Ratinger Erzrivalen stellen am Sonntag Bestbesetzung.