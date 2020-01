Porträt Kevin Öllers : Der Torjäger der Kreisliga B

Kevin Öllers hat 19 Tore in 15 Spielen geschossen. Foto: Fupa.net

Der 26-Jährige ist neu beim ASV Tiefenbroich, aber schon glänzend eingeschlagen: In 15 Spielen schoss er stolze 19 Tore und bereitete acht weitere vor. Er ist der beste Schütze der Liga, sein Trainer stellt aber das Team in den Vordergrund.

Von Werner Möller

Als stolzer Tabellenführer geht der ASV Tiefenbroich am 26. Januar mit dem Spiel bei Sparta Bilk II (Anstoß 12 Uhr) in die Rückrunde der Fußball-Kreisliga B. Danach sah es im Herbst des vergangenen Jahres überhaupt nicht aus, die Blau-Weißen fanden nur ganz schwer in diese neue Spielzeit. Aber die 0:3-Heimpleite gegen den FC Büderich II am siebten Spieltag bedeutete die einzige Saisonniederlage. Dann legten die Cracks von der Sohlstättenstraße so richtig los. Die folgenden acht Spiele wurden sämtlich gewonnen, Büderichs Reserve, an der Spitze stehend, schwächelte plötzlich, und nun steht der ASV mit dem besten Angriff und der besten Abwehr der Liga ganz oben. Zwei Punkte beträgt der Abstand zum ersten Verfolger Büderich II.

Inzwischen weiß man an der Sohlstättenstraße, warum es zunächst nicht nach Wunsch gelaufen ist. Denn Dominik Scharley, der in der vergangenen Saison 33 Tore schoss, war plötzlich nicht mehr dabei. Aber Trainer Udo Bartsch wusste, was zu machen ist. Von der GSG Duisburg holte er Kevin Öllers, einen 26 Jahre alten Stürmer, die beiden kannten sich aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Rot-Weiß Lintorf. Bartsch baute seinen neuen Angreifer ganz behutsam auf, wissend, dass so einiges stimmen muss bei einem neuen Stürmer, ehe sich der Erfolg einstellt. Laufwege, die Standards berechnen, wie ticken seine Nebenspieler? Das geht nicht in wenigen Tagen. Und jetzt ist Öllers der beste Torschütze der Liga. Er war in allen 15 Hinrundenspielen dabei, schoss 19 Tore und gab acht Vorlagen. Und dafür handelte sich der Zugang großes Zusatz-Lob ein aus dem Tiefenbroicher Umfeld. Klaus Schareina, Ur-Tiefenbroicher, 20 Jahre spielte er einst in ersten Mannschaft, sagt dazu: „Ich habe hier noch ganz selten einen Stürmer gesehen, der solche Laufarbeit leistet. Hinten wie vorne. Kevin spielt völlig uneigennützig, er geht knallhart in alle Zweikämpfe, und das ist mitreißend für alle seine Nebenspieler.“