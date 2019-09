Leichtathletik : Neujahrslauf jetzt mit Teamwertung

Ratingen Die 42. Auflage hat am 5. Januar eine Premiere: erstmals gibt es einen Wanderpokal für Teams, die von Firmen angemeldet wurden und mit der größten Teilnehmerzahl ins Ziel kommen. Dafür wurde der Unternehmerverband Ratingen gewonnen. Anmelden ist ab Oktober online möglich.

Anfang Oktober startet die Online-Anmeldung für die bereits 42. Auflage des Ratinger Neujahrslaufs, den der ASC Ratingen West veranstaltet. Auf der Homepage www.asc-ratingen.de kann man auch die Laufstrecken per Video „ablaufen“ und interessante Informationen über die Historie der Ratinger Silvester- und Neujahrsläufe erhalten. Das Rennen, das am Sonntag, 5.Januar steigt, ist auch die Auftaktveranstaltung zur dann elften Auflage des Ratinger Sparkassen-Lauf-Cups, in den der Hauptlauf über zehn Kilometer mit einfließt.