Ratingen 04/19 und der Traum vom Aufstieg „Hätte mega Bock auf die Regionalliga“

Am Samstag hätte Ratingen 04/19 seine Generalprobe für den Wiederbeginn in der Fußball-Oberliga haben sollen, doch der Regionalligist Wuppertaler SV gab Trainer Martin Hasenpflug nach dem 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Köln II am Freitagabend einen Korb – zu viele Verletzte. So muss der aktuelle Tabellenzweite der Oberliga nun am Sonntag zu Hause gegen den VfB 03 Hilden antreten, der am gerade vergangenen Wochenende schon wieder gestartet ist, während die Ratinger zwangsweise pausieren mussten und somit nicht im selben Rhythmus sind. Die Partie beim Wuppertaler SV hätte die Lücke füllen sollen, die durch den Rückzug des nun früheren Liga-Gegners SV Straelen entstanden ist.