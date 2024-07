Dreikampf um die Nummer eins Das Torhüter-Triell bei Ratingen 04/19

Aktuell hat Luca Fenzl die Nase vorn – zumindest was die Einsatzzeit angeht. Von den drei Torhütern bei Ratingen 04/19 hat der jüngste Keeper in den beiden bisherigen Testspielen des Fußball-Oberligisten insgesamt zwei Halbzeiten bekommen, während Dario Ljubic die erste gegen den Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln (5:2) bekam und Dennis Raschka die ersten 45 Minuten gegen den Westfalen-Oberligisten SG Finnentrop/Bamenohl (2:1). Gut möglich, dass die beiden letztgenannten am Sonntag (15 Uhr, Stadion) das dritte Testspiel gegen den Mittelrheinligisten TuS Blau-Weiß Königsdorf unter sich aufgeteilt bekommen und dann alle drei 90 Minuten absolviert haben.