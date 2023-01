Jugendfußball, Regionalliga Kopkas Optimismus zahlt sich aus

Dennis Kopka ist ein optimistischer Mensch. Obwohl die U15-Fußballer von Ratingen 04/19 als Außenseiter in die Regionalliga West gestartet waren, glaubte der Allrounder an den Klassenerhalt. Und tatsächlich konnten die Ratinger in der Staffel 2 den Ligaverbleib feiern, denn sie erreichten mit 15 Punkten den fünften Platz. Dadurch ließen sie sogar einige Spitzenteams hinter sich, etwa den Sechsten SC Preußen Münster (14 Zähler). Der Siebte SC Fortuna Köln (13 Punkte) muss sogar in die Abstiegsrunde.