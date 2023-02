Fußball, Bezirksliga Neue Aufgaben für Aktag bei Ratingen 04/19

Deniz Aktag ist zurück bei Ratingen 04/19, doch die Aufgaben sind nun ziemlich andere. In der Saison 2017/18 führte der Trainer die Reserve des Fußball-Oberligisten mit einem sensationellen Ergebnis von 80 Punkten aus 31 Spielen zur Meisterschaft in der Kreisliga A, seitdem ist 04/19 II Bezirksligist. Damit das aber auch über die aktuelle Saison so bleibt, braucht es schon ein kleines Wunder. Denn in der Gruppe 7, in die die Ratinger vor dieser Spielzeit einsortiert wurden, liegen sie als Drittletzter auf dem 14. Tabellenplatz und haben bereits sieben Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Da der Fußball-Verband Niederrhein kommende Saison weniger Gruppen haben möchte – nur noch sechs mit dann je 18 Mannschaften – steigen vier Teams ab.