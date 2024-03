Trainerwechsel in die Landesliga Aktag verlässt 04/19 II für SG Unterrath

Die SSVg Heiligenhaus steht am Sonntag erneut vor einer unlösbaren Aufgabe. Das nun abgestürzte Bezirksliga-Schlusslicht muss zum Nachbarn 1. FC Wülfrath. Der ist Tabellenzweiter, punktgleich mit dem Tabellenführer SSV Born, und der will zurück in die Landesliga. Die letzten fünf Spiele wurden klar gewonnen, und so geht der FCW als Topfavorit in dieses Match. Was sollen die Heiligenhauser mit dem schwächsten Angriff der Liga dort bei einem höchst motivierten Spitzenteam ausrichten? Wo der Abstieg ohnehin kaum noch abzuwenden ist. Anstoß im Lhoist-Sportpark ist um 15 Uhr. 0:0 endete das Hinspiel.