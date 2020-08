Handball : Ein Torhüter als Stimmungsmacher bei der SG

Ratingen Denis Karic ist der neue Mann im Tor des Handball-Regionalligisten SG Ratingen. Er bildet mit seiner explosiven Art den Gegenpol zu seinem Spannmann Leo Loose. Beim Test gegen den TuS Opladen musste der Zugang noch das Trikot seines Torwart-Trainers tragen. Unterschiede waren aber zu erkennen.

Der neue Keeper zeigt von Beginn an, was man von ihm auch zwei Ligen tiefer als bisher erwarten darf: Beim Stand von 1:0 für sein Team hält er einen freien Wurf vom Kreis, bringt den Ball schnell wieder ins Spiel, dann ist Zeit für den lauten Jubel, der von der Bank erwidert wird. Der Keeper als Stimmungsmacher. Das ist relativ neu bei der SG: Petre Angelov, mit dem die Ratinger in die Vorsaison gestartet waren, war sehr stoisch, Nils Torben „Toto“ Schmidt auch eher explosiv bei den Paraden, aber nicht in der Gestik. Und Leo Loose, der mit Karic nun das Gespann bildet, ist auch ein sehr stiller Vertreter seiner Zunft. Wie auch der „echte“ Karmaat, der beide in den Auszeiten und auch dazwischen immer wieder schult. Da ist dann auch Karic ganz entspannt.