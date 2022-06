Schwimmen : 700 Schwimmer beim Dumeklemmer

Ratingen Nach zwei Jahren Pause haben die Delphine des TuS 08 Lintorf das Dumeklemmer-Schwimmfest wieder im Angerbad gestartet. Rund 700 Schwimmer waren bei 405 Rennen aktiv. Der Veranstalter sorgte für rund 300 Aktive für ein Frühstück.

Der Neustart des Dumeklemmer-Schwimmfestes nach zwei Jahren Corona-Zwangspause ist den Delphinen im TuS 08 Lintorf geglückt. Insgesamt 30 Vereine starteten am Wochenende im Ratinger Freibad , der Samstag machte seinem Ruf als heißester Tag des Jahres alle Ehre. Teilnehmer und Helfer schlugen sich dennoch wacker und trotzten der Hitze. Insgesamt waren fast 700 Sportler am Start, die bei 405 Rennen 2861 Einzel- und 228 Staffelstarts absolvierten. Insgesamt wurden 195 erste Plätze vergeben.

Ab Freitagabend war das Orga-Team um Rita Schmitz mit dem Aufbau der Verpflegungsstände, der Positionierung der Absperrungen, der Einrichtung des Protokoll-Raumes und Bestückung des Bades mit Sitzgelegenheiten, Sonnenschirmen, Werbebannern und Aushängen beschäftigt. Am Samstag starteten die ersten Läufe um 13 Uhr – das war etwas entspanner als am Sonntag, der für die Helfer bereits um 6 Uhr begann. Denn rund 300 Schwimmer, die auf der großen Wieses des Freibades gezeltet hatten, wollten mit Frühstück versorgt werden.

Am Sonntag hatten die Helfer an den Verpflegungsständen alle Hände voll zu tun, um Würstchen, Steaks, Pommes, Salate, Kaffee, Kuchen und die insbesondere bei den Kids begehrten, frisch gebackenen Waffeln an viele hungrige Schwimmer, Zuschauer und Gäste auszugeben. Das war Samstag aufgrund eines Vertrages mit dem örtlichen Imbiss nicht gestattet gewesen.