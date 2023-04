Schwimmen Schwimmer in Wuppertal gut unterwegs

Jill Koch gewann Silber in der Jahrgangswertung 2006 über 100 und 200 Brust. Über 50 Brust qualifizierte sie sich als Vierte für das Finale der offenen Klasse und sicherte sich mit dem dritten Platz eine weitere Medaille. Hugo Richter aus dem Jahrgang 2008 freute sich über drei Bezirksmeistertitel seines Jahrgangs in seiner Hauptlage Rücken über 100 und 200 Meter sowie 200 Freistil. Mit drei Medaillen zeigte Mia Wirminghaus über 200 Schmetterling, 100 Brust und 200 Freistil ihre Vielseitigkeit. Martin Elbe überzeugte als Sieger der offenen Klasse über 200 Rücken in 2:17,69 und Platz drei in der offenen Klasse über 100 Rücken in 1:05,02.