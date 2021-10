Eishockey, Pokalrunde : Ice Aliens erreichen mit Sieg im Pokal das erste Saisonziel

Ratingen Schon vor dem letzten Spiel standen die Ratinger Ice Aliens als Pokalsieger fest, die für diesen Sonntag geplante Partie gegen die Eisadler aus Dortmund sagte der Gegner ab. Gekaufte Karten werden erstattet.

Die Ratinger Ice Aliens haben den ersten Titel der Saison gewonnen: Die letzte Begegnung in der Pokalrunde, die die Ice Aliens am Sonntagabend gegen die Eisadler bestreiten sollten, wurde von Dortmunder Seite abgesagt, da die Mannschaft nicht spielfähig war. Damit stehen die Ice Aliens, die zwar schon seit dem Sieg gegen Wiehl am Freitag rechnerisch Pokalsieger sind, auch offiziell als Sieger dieses Wettbewerbs fest. Der Verband übergibt den Pokal im Rahmen des ersten Spiels in der Qualifikationsrunde gegen die Bären aus Neuwied am kommenden Sonntag. Statt des Spiels bat Trainer Andrej Fuchs die Mannschaft zu einer Trainingseinheit. Die Ice Aliens bedauern die Absage sehr.