Fußball, Kreisliga : So laufen Auf- und Abstieg in den Düsseldorfer Kreisligen

Emmanuel Okoro (mitte) und der ASV Tiefenbroich stehen aktuell direkt vor den möglichen Abstiegsplätzen der Kreisliga A, Rot-Weiß Lintorf ist als 17. auf einem direkten Abstiegsplatz. Foto: Achim Blazy (abz)

Düsseldorf/Ratingen Das Onlineportal fupa.net hat sich die komplizierten Regelungen im Fußballkreis Düsseldorf angeschaut. Maximal können sechs Bezirksligisten aus dem Kreis absteigen – das hat Auswirkungen auf die Zahl der Absteiger in den Spielklassen darunter.

Das Onlineportal fupa.net hat den Versuch unternommen, die Auf- und Abstiegsregelungen der Kreisligen, die oft nur in komplizierten Diagrammen und verstrickten Bestimmungen zu finden sind, möglichst verständlich zu formulieren. So soll es diesmal in den Kreisligen in Düsseldorf laufen.

Die 13 Bezirksliga-Vertreter aus dem Kreis Düsseldorf sind auf die Gruppen 1 und 2 verteilt, es können bei je drei Absteigern also maximal sechs Teams aus dem Kreis absteigen. Diese Zahl hat letztlich großen Einfluss auf die Zahl der Auf- und Absteiger in den Düsseldorfer Kreisligen, nicht aber in Bezug auf den Aufstieg in die Bezirksliga. Egal, was in den Bezirksligen passiert, nur der Meister der Kreisliga A steigt auf.

Beim Abstieg sieht dies massiv anders aus. Hier würde es nur vier Absteiger in die Kreisliga B geben, sollten alle Bezirksligisten die Klasse halten. Dies ist so lange der Fall, wie es nicht mehr als zwei Mannschaften erwischt. Erst bei drei und vier Bezirksliga-Absteigern müssten auch fünf A-Ligisten runter, bei fünf Absteigern wären es dann sechs und bei sechs aus der Bezirksliga sogar sieben in der Kreisliga A.

Aus der Kreisliga B steigen drei Mannschaften in die Kreisliga A auf, sofern es nicht mehr als drei Absteiger aus den Bezirksligen in den Kreis gibt. Es würden also Entscheidungsspiele der beiden Zweitplatzierten aus der Kreisliga B notwendig. Diese werden mit einem Hin- und Rückspiel absolviert, damit beide Teams ein Heimspiel haben. Es wird gelost, wer zuerst daheim spielt. Bei Punkt- und Torgleichheit wird das zweite Spiel bis zum bitteren Ende mit Verlängerung und Elfmeterschießen durchgezogen, die Europapokal-Regelung kommt dabei nicht zum Tragen.

Absteigen müssen aus den beiden Gruppen der Kreisliga B insgesamt sechs Teams, so lange nicht mehr als zwei Bezirksligisten absteigen. Ab vier Absteigern aus der Bezirksliga wären es dann acht Teams, also vier je Gruppe. Zu einem Abstiegs-Entscheidungsspiel zwischen den beiden Viertletzten der Kreisliga B würde es nur bei genau drei Bezirksliga-Absteigern kommen. Der Modus wäre analog zu dem der Aufstiegsspiele.

Recht komplex ist auch der Modus beim Aufstieg aus der Kreisliga C. Hier wurde ja in fünf Gruppen begonnen, nach der Hinrunde landeten je die vier besten Teams in einer von zwei Gruppen der Aufstiegsrunde. Die Teams auf den Plätzen fünf und sechs spielen in einer Trostrunde, die ebenfalls noch eine Aufstiegschance beinhaltet. Gibt es keinen Düsseldorfer Bezirksliga-Absteiger, so steigen jeweils drei Teams aus den Aufstiegsgruppen auf, dazu treffen am 22. Juni die beiden Vierten aufeinander. Der Gewinner dieses Spiels ermittelt gegen den Sieger der sogenannten Trostrunde am 26. Juni den siebten Aufsteiger.

Mit jedem weiteren Bezirksliga-Absteiger aus Düsseldorf wird dieser Modus entsprechend angepasst. Gibt es einen Absteiger, so steigen nur zwei Teams je Aufstiegsgruppe direkt auf, es messen sich die beiden Dritten, wovon der Sieger ebenfalls aufsteigt, und der Verlierer spielt gegen den Trostrunden-Sieger einen sechsten Aufsteiger aus. Bei zwei oder drei Absteigern in der Bezirksliga wären es auch zwei je Aufstiegsgruppe. Nur ist der Verlierer des Duells der Dritten raus, und der Sieger spielt mit dem Trostrunden-Gewinner einen fünften Aufsteiger aus. Steigen nun vier Bezirksligen ab, sind nur noch die Meister der Aufstiegsrunden-Gruppen direkt aufgestiegen, während die beiden Zweiten sich noch einmal messen müssen, der Sieger aufsteigt und der Verlierer ins Duell mit dem Trostrunden-Champion um den vierten Aufstiegsplatz muss. Bei fünf oder mehr Absteigern steigen dann nur drei Teams auf, also die beiden Meister der Aufstiegsgruppen sowie der Zweite, der sich zuerst gegen den anderen Zweiten und dann gegen den Trostrunden-Sieger durchsetzt.

Das alles klingt nicht nur furchtbar kompliziert, das Ganze ist tatsächlich genau so kompliziert. Anders als in den Entscheidungsspielen der Kreisliga A und B gibt es hier immer nur ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz.