Abwehrchef Jonovski: Das Löwenrudel hat einen neuen Co-Trainer

Ratingen Ace Jonovski ist nicht mehr nur Abwehrchef, sondern auch Co-Coach. Das Spiel am Samstag wird außerdem verlegt.

In der Stadt selbst ist die SG Ratingen noch nicht die ganz große Nummer – doch im Ausland ist das durchaus anders. Genauer gesagt: In Mazedonien. Hier wird das Abschneiden des Löwenrudels in der Handball-Regionalliga ziemlich genau verfolgt. Das könnte durchaus an der Anwesenheit von Filip Lazarov, Petre Angelov und Ace Jonovski liegen, die bedeutende Handballspieler ihres Heimatlandes sind. Lazarov nimmt aktuell mit der Nationalmannschaft an der EM-Qualifikation teil – und dafür wird sogar ein Spiel der Löwen verlegt. Das Duell gegen den TV Jahn Köln-Wahn, das ursprünglich Samstag stattfinden sollte, steigt nun am 24. November, ebenfalls um 18 Uhr.