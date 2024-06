Nach Mehrkampf-Meeting in Ratingen Wolter will jetzt zum Oktoberfest

Steinforth lobte später das „mega Publikum“ und die sehr gute Organisation. Der Athlet vom SV Halle, der in den USA studiert, fasste seinen Sieg mit Bestleistung zudem so zusammen: „Eine Steigerung von mehr als 200 Punkten ist natürlich super. Dabei hatte ich sogar noch schwächere Disziplinen wie das Kugelstoßen und den Stabhochsprung mit 4,70 Metern. Bei dieser Höhe habe ich 2023 angefangen. Aber da hat einfach zuletzt im Training die Konstanz gefehlt. Stolz bin ich auf die 1500 Meter. Da haben sich die vielen Tempoläufe ausgezahlt. Ich bin die 1000 Meter exakt so schnell angelaufen wie geplant. So wusste ich, dass ich noch Luft für die letzten 500 Meter habe. Ich hoffe natürlich, dass die Entwicklung so weitergeht. Denn in vier Jahren möchte ich bei den Olympischen Spielen dabei sein, das ist mein Anspruch. Bis dahin sind 8400 bis 8500 Punkte mein Ziel.“