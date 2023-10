Fußball, Bezirksliga Trainer Reuter tritt zurück bei der SSVg Heiligenhaus

Auch sein Co-Trainer Ali Srej trat zurück. Reuter war 23 Monate an der Talburgstraße im Amt und führte die SSVg in diesem Sommer zurück in die Bezirksliga. Am Sonntag im Gastspiel bei der Spvg. Wald ist Top verantwortlich auf der Trainerbank. Christos Karakitsos wird ihn unterstützen. Und dann wird überlegt, wie es weitergeht.