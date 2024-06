2. Rennen der NRW-Liga TTR-Damen zeigen Teamspirit beim Paar-Triathlon

Ein Sonderlob gab es für Baumgarten, die zwar das sogenannte Streichresultat kassierte, aber einen guten Mittelfeldplatz erreichte. „Das war Lenis erster Wettkampf seit 2019, ihr erstes Liga-Rennen überhaupt, und sie war die jüngste Starterin im Feld“, unterstrich Wolff die Leistung der 17-Jährigen. Die Teamleiterin ist optimistisch für den weiteren Verlauf in der höchsten Liga des nordrhein-westfälischen Triathlonverbandes: „Wir können positiv auf die nächsten Wettkämpfe blicken und wollen in diesen gerne wieder um einen Podiumsplatz mitkämpfen.“ Gelegenheit dazu gibt es am 23. Juni in Düren, am 25. August in Krefeld und zum Finale am 7. September in Vreden.