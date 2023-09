Golf Höseler Damen sind Deutsche Meister

Bei den Deutschen Mannschaftsmeisterschaften (DMM) der Damen und der Herren in der Altersklasse (AK) 30 sowie in der AK 65 Herren waren zwei Teams des Golfclubs Hösel (GCH) am Start. Dabei schafften die AK-30-Damen des Klubs auf dem Platz des G&CC Leipzig den Maximalerfolg: Sie errangen den Sieg gegen die Spielerinnen des GC München Valley. Bei den Herren der AK 30 holte St. Leon-Rot nach einem Stechen gegen den GC Hamburg Wendlohe auf der Anlage des GC Niep den Titel. Im G&LC Semlin am See riefen die Herren der AK 65 des Hamburger GC durchweg starke Leistungen ab und setzten sich gegen den GC Eschenried durch.