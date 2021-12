Jugendfußball, Niederrheinliga : Aufstieg schweißt RWL zusammen

Sensation an der Jahnstraße: Die D-Jugend von Rot-Weiß Lintorf ist in die Niederrheinliga aufgestiegen. Foto: RWL

Lintorf Erstmals in der Vereinsgeschichte spielt nun mit der D-Jugend ein Lintorfer Nachwuchs-Team in der Niederrheinliga. Die Kicker des Jahrgangs 2009 setzten sich gegen Ratingen 04/19 durch. Der gesamte Klub half hinter den Kulissen mit.

Rot-Weiß Lintorf freut sich über einen ganz besonderen Erfolg: Die D1-Jugend, also der Jahrgang 2009, hat es nach einer spannenden Hinrunde in der Leistungsklasse geschafft, sich einen Startplatz für die Niederrheinliga zu erspielen. Nie zuvor in der Vereinshistorie war es einer Jugendmannschaft der Rot-Weißen gelungen, sich für eine derart hohe Spielklasse zu qualifizieren. Nun warten nach der Winterpause 21 weitere Vereine aus den anderen Kreisen des Fußballverbandes Niederrhein (FVN), darunter so namhafte wie der Wuppertaler SV und der KFC Uerdingen, auf die Lintorfer.

André Brügel aus dem Trainerteam berichtet, wie es zu dieser Erfolgsgeschichte kam. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie war die üblicherweise eingleisige Leistungsklasse des Fußballkreises Düsseldorf dreigeteilt worden, um trotz eventueller Verzögerungen im Spielplan einen möglichst reibungsfreien Ablauf sicherstellen zu können. Das Problem dabei: Wie sollten die zwei Mannschaften ermittelt werden, die den Kreis nach der Hinrunde regional vertreten dürfen? Die einzig ersichtliche Lösung war letztlich, die drei jeweiligen Gruppensieger – Ratingen 04/19, SG Unterrath und eben Rot-Weiß Lintorf – in einem Modus Jeder-gegen-Jeden die zwei Teilnehmer ausspielen zu lassen.

Nachdem RWL zum Start dieser Qualifikationsrunde mit 1:5 etwas zu hoch, aber letztlich verdient gegen Unterrath verloren hatte, kam es an einem Mittwoch zum vorentscheidenden, aus lokaler Perspektive natürlich unglücklichen Duell mit Ratingen 04/19. Ein Abendspiel mit Flutlicht, so viele Besucher an der Jahnstraße wie seit langer Zeit nicht mehr und zwei Mannschaften auf Augenhöhe, die sich einen wahrlich packenden Zweikampf leisteten, hatte Brügel gesehen. Obwohl die Blau-Gelben favorisiert waren, gestaltete sich die Partie über weite Strecken absolut ausgeglichen. Erst Mitte der zweiten Halbzeit ging 04/19 in Führung, konnte sich darüber allerdings nur kurz freuen. Unmittelbar anschließend gelang Lintorf nicht nur per Elfmeter der Ausgleich, sondern durch ein Traumtor aus mehr als 20 Metern sogar noch die viel umjubelte Führung. Obwohl Ratingen nun alles nach vorne warf und auf den Ausgleich drängte, hielt die Lintorfer Abwehr dem Druck Stand. Im Zuge mehrerer Konter hätte die Führung sogar noch ausgebaut werden können. So blieb es letztlich aber bei einem leistungsgerechten 2:1 für die rot-weißen Gastgeber. „Die unterlegenen Ratinger zeigten sich als faire Verlierer und trugen demnach auf mehreren Ebenen zu einem gelungen lokalen Sportevent der Jugend ihren Teil bei“, berichtet Brügel.