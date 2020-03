Fit halten in der Corona-Krise : TV Ratingen bietet online Trainingsvideos an

TV Ratingen bietet online Trainingsvideos an

Fit halten in der Corona-Krise

Ratingen Da durch das Coronavirus der Sport in allen öffentlichen Bereichen stillstehen muss, hat der TV Ratingen Trainingsvideos mit Übungen für daheim oder im Freien auf seiner Homepage veröffentlicht.

Der Sport steht seit 16. März auf den Sportanlagen und in den Fitnessstudios still. Doch fünf Wochen ohne Sport will der TV Ratingen nicht vergehen lassen. Deshalb hat er sich ein Online-Angebot für seine Mitglieder und alle Bürger ausgedacht. Unter dem Hashtag #TVRatingentrainiertzuhause möchte der TV seine Sportfamilie digital weiter leben lassen. „Jeder ist herzlich dazu eingeladen mitzumachen. Jeweils montags, mittwochs und freitags gibt es fortan kleine Aktivitäts- und Beschäftigungsideen für zu Hause“, erklärt Lena Kreft, die das Projekt für den TV realisiert hat.