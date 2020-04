TuS 08 Lintorf : Schutzmasken für das Altenzentrum Haus Salem

Lintorf Mitglieder und Freunde des TuS 08 Lintorf sind dem Aufruf des Klubs gefolgt und haben Behelfs-Mund-Nasenmasken genäht. 200 hat der Verein nun an das Altenzentrum Haus Salem verteilen können.

Der Aufruf hat Gehör gefunden: Nachdem der TuS 08 Lintorf darum gebeten hatte, in der Coronavirus-Pandemie Behelfs-Mund-Nasenmasken (BMN) zu nähen, setzten sich Mitglieder und Freunde des Vereins an ihre Nähmaschinen und stellten dem TuS bisher fast 200 Masken zur Verteilung zur Verfügung. „Hiermit zeigt sich einmal mehr, dass ,Lintorfer für Lintorf’, also im Dorf und rundherum, sich gegenseitig unterstützen“, schreibt der TuS. Dessen Sportkoordinatorin Sabrina Schmitz übergab die BMN der stellvertretenden Einrichtungsleiterin des Altenzentrums Haus Salem in Lintorf, Gabriele Degwitz . Diese war begeistert und bedankte sich nochmals beim TuS 08 Lintorf und seinen Mitgliedern und Freunden für die Unterstützung.

Der Bedarf an Schutzkleidung ist in allen Einrichtugngen immer noch enorm. Deshalb bittet der TuS 08 nach wie vor darum, dass möglichst viele Mitglieder, Freunde und Mitbürger helfen, die dringend gebrauchten Behelfs-Mund-Nasenmasken zu nähen, damit diese an weitere Einrichtungen verteilt werden können. Informationen hierzu erteilt Sabrina Schmitz per E-Mail an sabrina.schmitz@tus08lintorf oder Telefon unter 0174/9988084.